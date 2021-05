Schwaz im Halbfinale: Ein Last-Minute-Sieg, der alle Dämme brechen ließ

Viertelfinale (best of 3, 3. Spiel):

Halbfinal-Paarungen: UHK Krems - HC Fivers WAT Margareten (Freitag, 18.30 Uhr in Krems; 25.5., 18.10 Uhr in Wien; falls nötig 28.5., 20.00 in Krems), Schwaz - Hard (Donnerstag, 18.10 Uhr; 24.5., 18.10; falls nötig 28.5., 18.00)