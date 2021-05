Grenzüberschreitende Kooperation: Reschenregion rückt zusammen

Nauders, Graun – „Endlich. Jetzt kann es nur noch bergauf gehen.“ Einen Tag vor der Lockdown-Lockerung am 19. Mai atmen die Touristiker am Reschen auf und versprühen Optimismus. Auf beiden Seiten der Passhöhe floss zuletzt viel Hirnschmalz in Konzepte und Projekte – mit dem Ziel, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den kommenden Monaten weiter zu intensivieren. Das haben die TVB-Geschäftsführer Manuel Baldauf (Nauders) und Gerald Burger (Ferienregion Reschenpass) kürzlich gemeinsam erklärt.