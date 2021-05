Kurz unter Beschuss: Hohes Haus voller Vorwürfe

Wien – Seit Tagen gegenseitige Vorhaltungen. Die ÖVP gegen die Oppositionellen. Die Oppositionellen gegen die ÖVP. Nun hat sich diese Szenerie in das Hohe Haus verlagert. 50 Fragen stellen die Roten mittels einer Dringlichen Anfrage an den Regierungschef, bei einer Sondersitzung des Nationalrats.

Das bisherige Wirken in diesem Parlamentsgremium bilanziert Krainer positiv. Es habe sich gezeigt, „dass die Verbindungen zwischen ÖVP und (dem Glückspielkonzern) Novomatic wesentlich dichter waren als die zwischen Novomatic und FPÖ“, sagt der SPÖ-Mann. Dem ÖVP-Kanzler attestiert er „zwei Gesichter: Wenn die Kameras und Mikrophone eingeschaltet sind, sieht man Kurz gut frisiert und mit gut vorbereiteten Worten. Wenn die Kameras aus sind, sehe ich ein Bild von einem Mann ohne Charakter und ohne Moral.“ Und: „Ihre Unschuldsbeteuerungen, wenn die Kameras eingeschaltet sind, erinnern mich an (den einstigen Finanzminister) Karl-Heinz Grasser.“

Dann antwortet Kurz auf die 50 Fragen. Was die Bestellungen in der ÖBAG, der staatlichen Beteiligungsholding angeht – der Kurz-Vertraute Thomas Schmid wurde Alleinvorstand, dieser und Kurz sind wegen Chats im Vorfeld in der Bredouille –, sagt der Regierungschef einmal mehr, dass er sich nicht mehr an alles im Detail erinnern könne, weil er täglich mit Dutzenden Leuten rede, viele Nachrichten und Anrufe bekomme. Erneut bestreitet der ÖVP-Chef, dass seiner Partei von Novomatic gespendet worden ist.