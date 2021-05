Nächtigungen in Österreich auf Niveau der 1970er-Jahre

Die höchsten Tourismuseinnahmen weist Tirol mit geschätzten 5,9 Mrd. Euro bzw. einem Anteil von rund einem Drittel am österreichischen Gesamtwert von 17,6 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf. Die niedrigsten touristischen Einnahmen erzielte das Burgenland mit nur knapp 400 Mio. Euro bzw. 2,3 Prozent des Österreichwerts. „Durch die unterschiedlichen Gästetrends blieb der Einnahmenausfall 2020 in Kärnten unter 20 Prozent, während die Stadt Wien nach unserer Schätzung mit Abstand die höchsten Einnahmeneinbußen von mehr als 70 Prozent gegenüber 2019 verzeichnen musste. In Tirol lag der Rückgang mit rund 32 Prozent gegenüber 2019 unter dem Österreichdurchschnitt, wie auch noch im Burgenland, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg“, meint Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Allerdings fallen diese Einbußen in Wien aufgrund des niedrigen Anteils des Tourismus an der Gesamtwirtschaft von unter 4 Prozent deutlich weniger stark ins Gewicht als in der Tourismushochburg Tirol mit einem Anteil von fast 15 Prozent am BIP.