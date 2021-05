Kundler Bahnhofskater Attila trat seine letzte Reise an

Kundl – Grabkerzen und Abschiedsbriefe ziehen die Blicke am Kundler Bahnsteig 1 auf sich. Viele ÖBB-Fahrgäste trauern. Am Samstag vor einer Woche trat Bahnhofskater Attila seine letzte Reise in den Katzenhimmel an – „in Ruhe und schlafend“, wie auf einer Art Parte zu lesen ist.