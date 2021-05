„Um Himmels Willen“: Streit um Klostergründe zwischen Tirol und Bayern

Die Benediktinerabtei Ettal in Bayern ist die neue Besitzerin der Klostergründe in Scharnitz.

Scharnitz, Ettal – Man fühlt sich in die beliebte Fernsehserie „Um Himmels Willen“ rund ums bayerische Frauenkloster Kaltenthal versetzt. Die Hauptrolle in der Tiroler G’schicht mit schweizerischen und bayerischen Verquickungen spielen allerdings das Tiroler Grundverkehrsgesetz, die beiden noch lebenden Benediktinerinnen in Scharnitz sowie das Benediktinerkloster Ettal in der gleichnamigen oberbayerischen Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die zwei Ordensfrauen in Scharnitz sind schon weit über 80 Jahre alt, ihr Mutterhaus in der Schweiz, St. Niklaus von Flüe, weist ebenfalls eine, wie es heißt, ungünstige Altersstruktur auf.