Land Tirol wartet auf 40 Millionen Euro für Corona-Tests

Innsbruck – An die 100 freie Dienstnehmer arbeiten in einer Teststraße in Innsbruck. Sie nehmen Tests ab oder sind in der Verwaltung tätig und bekommen einen Stundenlohn. Der Betreiber der Teststraße muss sowohl für die Dienstnehmer als auch für die Miete aufkommen. Bei 25 Euro pro Test ist das für viele ein gutes, für manche Betreiber sogar ein sehr, sehr gutes Geschäft. Auch ein Grund dafür, dass die Zahl der Teststraßen in Tirol gestiegen ist. Vielerorts und in beinahe jedem Einkaufszentrum findet sich eine Möglichkeit zum Testen.