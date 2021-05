Plakat für Ski-Rennen 2022: Blick aus Argentinien auf die legendäre Streif

„Die Spannung steigt – wie wird das Plakat ankommen, wird es für Diskussionen sorgen?“, sagt KSC-Präsident Michael Huber bei der gestrigen Enthüllung. Der Wettbewerb ist mittlerweile international und es gab nicht weniger als 646 Einreichungen von 404 Künstlern aus aller Welt. „Es ist heuer ein Plakat, dass ich mir wieder zu Hause aufhängen würde“, freut sich Huber. Den Wettbewerb gewonnen hat das Bild „Energy on Snow“ des Künstlers Augustín Gagliano. Der 29-jährige stammt aus Argentinien „und war noch nie in Kitzbühel. Umso beeindruckender ist das Bild für mich“, sagt Huber. An der Präsentation konnte der Künstler gestern nicht teilnehmen, aber er wird zum Hahnenkammrennen eingeladen.

„Ich hoffe, dass es für Diskussionen sorgt, das ist ja auch gut so“, sagt Peter Kofler, Geschäftsleiter Deutschland und Kitzbühel bei BTV Private Banking. Nach einer kurzen Pause ist das Bankunternehmen seit zwei Jahren wieder als Partner mit an Bord. Die Plakate gibt es ab Herbst dann auch in den BTV-Filialen und an verschiedenen Verkaufsstellen in Kitzbühel zu kaufen. Die Einnahmen kommen dem KSC-Nachwuchs zugute.