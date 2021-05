Schwarz-Grün fordert Entlastungspaket für Brenner-Route ein

Innsbruck – Die beiden Verkehrssprecher von ÖVP und Grünen, Florian Riedl und Michael Mingler, sind sich in einem Punkt einig: keine zweite Luegbrücken-Debatte mehr. Wie berichtet, ist der Streit zwischen der Gemeinde Gries am Brenner und der Asfinag rund um die „Generalerneuerung“ der Luegbrücke auf der Brennerautobahn noch lange nicht ausgestanden. Die Asfinag will die marode Brücke neu bauen lassen, die Gemeinde beharrt auf einer Tunnellösung.