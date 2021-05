Tiroler Grüne für Entlohnung in der künftigen Pflege-Ausbildung

Einen Bonus von 500 Euro hat die türkis-grüne Bundesregierung all den Pflegekräften im Zuge ihres Pandemieeinsatzes versprochen. Diese einmalige Aktion sei eine Sache, die Attraktivierung des Pflegeberufs an sich eine andere, sagt der grüne Klubobmann im Land, Gebi Mair. Allein in Tirol fehlten in den kommenden Jahren 7000 neue Pflegekräfte – Umschulungen und Ausbildung müssten sich Interessierte aber erst einmal leisten können, so Mair. Er verweist auf den Grundsatzbeschluss Pflege der schwarz-grünen Landesregierung, wonach Personen in Pflegeausbildung auch zu entlohnen seien: „Was für die Polizeischule gilt, sollte auch für die Pflegeschulen gelten.“