Eckmayrs makellose Bilanz: Einer, der im Tor Eiswürfel spuckt

Makellos ist die Bilanz von Alexander Eckmayr im Tor des FC Wacker – bei seinen fünf Einsätzen im Frühjahr feierte er fünf Siege und fiebert bzw. blickt nur etwas aufgeregt dem Saisonfinale entgegen. Der 21-Jährige vermittelt im Wacker-Kasten den Eindruck, dass er Eiswürfel spuckt. So abgebrüht und cool spult er sein Programm ab. „Es kribbelt schon, aber ich versuche so ruhig wie möglich zu bleiben.“ Die Relegation ist für Eckmayr so wie für die Mannschaft und den Trainer noch kein Thema, denn zuvor muss der Pflichtsieg gegen die OÖ Juniors fixiert werden.