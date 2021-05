ÖFB-Teamchef Foda nominiert Kader für die EURO: Wenn die ersten Würfel fallen

Innsbruck – Die Zeit drängt: Am 13. Juni, also in 57 Tagen, schreitet Österreichs Fußball-Nationalmannschaft im ersten EM-Gruppenspiel gegen Nordmazedonien auf den Bukarester Rasen. Bereits am Mittwoch wird ÖFB-Teamchef Franco Foda seinen vorläufigen EM-Kader bekannt geben. Auf dieser Liste finden voraussichtlich deutlich mehr Spieler Platz, als jene 26 Akteure, die der UEFA bis spätestens 1. Juni übermittelt werden müssen. Was erwartet die ÖFB-Fans also am morgigen Mittwoch?