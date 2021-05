Baby-Überraschung: Supermodel Naomi Campbell (51) bekam ihr erstes Kind

London – Das britische Supermodel Naomi Campbell hat am Dienstag mit unerwarteten Baby-Neuigkeiten überrascht: „Ein wunderschöner, kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgewählt“, schrieb Campbell auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Foto, auf dem die Füße ihrer Tochter in ihrer Hand zu sehen sind. „Ich fühle mich so geehrt, diese zarte Seele in meinem Leben zu haben.“