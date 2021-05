Post und Co.: Bund zentralisiert, Länder haben das Nachsehen

Innsbruck– Die Studie im Auftrag der Tiroler Arbeiterkammer müsste eigentlich eine Pflichtlektüre für die Landeshauptleute sein. Denn Föderalismusexperte Peter Bußjäger kommt auf seiner 100 Seiten umfassenden Expertise zum Schluss, dass die politische und wirtschaftliche Realität in Österreich bekanntermaßen von einer hohen Zentralisierung geprägt sei. Er hat die Entwicklungen in den vergangenen 20 Jahren in Tirol unter die Lupe genommen.