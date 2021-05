2,3 Meter hoher Bronze-Aloys für Ischgler Kreisverkehr

Ischgl – Die Gemeinde Ischgl setzt ihren Skipionieren ein Denkmal – der Kreisverkehr bei der Silvrettabahn soll künftig den „Vätern“ des Ischgler Skitourismus gewidmet werden. Im Zentrum des Kreisels steht eine überlebensgroße Bronzestatue vom Vordenker des Skigebiets, Erwin Aloys. Die 2,3 Meter hohe Statue, die ihn als Skifahrer zeigt und die mit Sockel 3,5 bis 4 Meter hoch sein wird, ist derzeit zum Guss in Telfs. Im kommenden Herbst soll sie mit einer Tafel, die außerdem mit Bild an Franz Griessemann, Rudolf Wolf und Franz Kurz erinnert, eingeweiht werden

Bis zuletzt wurde die Wahl des Motivs für die Skulptur, die von der Gemeinde in Auftrag gegeben worden war, offensichtlich nicht an die große Glocke gehängt und war wohl nur wenigen bekannt. So mancher war davon ausgegangen dass die Skulptur einen „neutralen Skifahrer“ darstellen wird. Auch der Gemeinderat war nicht eingeweiht, nur der Gemeindevorstand und der Aufsichtsrat der Silvrettaseilbahn AG, wo alle „wichtigen Ischgler Gremien“ vertreten sind, wie Bürgermeister Werner Kurz betont.