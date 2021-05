Kluft in der Koalition: Strategie, Taktik und Eigendynamik

Plus

Das Beste aus beiden Welten. So kündigte ÖVP-Obmann Sebastian Kurz die Zusammenarbeit mit den Grünen an. Doch 17 Monate später: laufende Ermittlungen gegen ÖVP-Politiker sonder Zahl, Hausdurchsuchungen, verstörende Chats. In der Koalition öffnet sich eine tiefe Kluft. Ein Abriss.