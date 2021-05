Öffnungen: Arbeiterkammer Tirol ruft zu lokalem Einkaufen auf

Innsbruck – Nach dem monatelangen Lockdown werden ab heute verschiedene Bereiche wie etwa Gastronomie, Hotellerie und Kultur wieder aufgesperrt. Damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und damit Arbeitsplätze gesichert werden, ruft AK-Präsident Erwin Zangerl die Tirolerinnen und Tiroler dazu auf, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. „Konsumieren wir lokal und kaufen wir lokal ein, nutzen wir das kulturelle und das Freizeitangebot – so können wir am schnellsten die Folgen der Krise bekämpfen.“ Noch immer seien mehr als 40.000 Personen in Tirol arbeitslos.