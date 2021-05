Anzeichen für möglichen Bürgermeister-Rücktritt in Schwaz

Schwaz – Für heute Abend war in Schwaz eine Gemeinderatssitzung anberaumt. Doch die Tagesordnung wurde auf nächste Woche verschoben. Für den ein oder anderen Mandatar unverständlich. Doch für so manchen Schwazer sonnenklar: Es hieß, dass Ende Mai BM Hans Lintner die Entscheidung verkündet, ob er bei den Gemeinderatswahlen im Februar 2022 noch einmal antritt oder ob er vorab sein Amt übergibt. Dazu würde sich die Sitzung nächste Woche anbieten, denn BM Lintner muss nicht nur seine Entscheidung kundtun, sondern der Gemeinderat auch einen Nachfolger für die restliche Periode wählen.

Wer als Kandidat fürs Bürgermeisteramt aus den ÖVP-Reihen in Frage kommt, das ist noch unklar – die TT berichtete. Ein Indiz weist nun auf VBM Martin Wex hin, denn als offizielle Begründung für die Verschiebung wurde eine „Terminkollision“ angegeben. Wex ist heute Abend und auch morgen bei der Landtagssitzung eingespannt. Eine Übergabe bzw. Wahl wäre in seiner Abwesenheit also nicht möglich. BM Lintner bestätigt auf TT-Anfrage, dass er bereits im Vorfeld der Sitzung seine Entscheidung offenlegen wird.