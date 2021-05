Novartis investiert 150 Millionen in Standort Kundl

Kundl – Der Schweizer Pharmariese Novartis investiert, wie bereits vor einigen Monaten angekündigt, über die Tochter Sandoz massiv in seinen Standort Kundl. Um insgesamt 150 Mio. Euro wird die Penicillin-Produktion ausgebaut, davon kommen 100 Mio. Euro von Novartis sowie 50 Mio. Euro an Zuschüssen aus verschiedenen Finanzierungspools von Bund und Land Tirol (45 Mio. Euro steuert der Bund bei und 5 Mio. Euro das Land).

Trotz eines vorübergehenden Nachfrage-Rückgangs aufgrund der Pandemie sieht Novartis gute mittel- bis langfristige Aussichten für diese Antibiotika, die einen erheblichen Teil der globalen Krankheitsbilder abdecken, so Sandoz-Chef Richard Saynor. Als Teil des Modernisierungs-Plans für Antibiotika in Europa werde in Palafolls (Spanien) eine neue Anlage für die sterile Wirkstoffproduktion errichtet. Die derzeitige ältere Anlage in Kundl werde bis 2025 schrittweise heruntergefahren. Veränderungen beim Personalstand am Campus Kundl/Schaftenau seien aber nicht zu erwarten.