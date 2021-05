Über 400 Unterschriften für Erhalt von Scharnitzer Grünfläche

Man habe „nie im Sinn gehabt“, die gesamte Wiesenfläche in der Länd zu schottern, versichert Bürgermeisterin Isabella Blaha.

Scharnitz – „Unser Haupt- anliegen ist, dass diese Grünfläche erhalten bleibt und etwas Nettes daraus gemacht wird“, sagt Andreas Lechner aus Scharnitz. Gemeint ist eine ausgedehnte Wiese neben dem Naturpark-Infozentrum samt Parkplatz in der Scharnitzer Länd. Im Gemeinderat würden Pläne gewälzt, die gesamte in Gemeindebesitz stehende Fläche für eine Parkplatznutzung zu schottern, sagt Lechner, der in der Nähe wohnt. Dies würde die jetzt schon massive Verkehrsbelastung vor Ort weiter verschärfen, ist er überzeugt.