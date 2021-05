Richter Ernst Werus: Strafrecht in Tirol über 40 Jahre mitgeprägt

Es gibt Personen, welche man lieber privat als in Dienstausübung kennen lernt. Richter Ernst Werus, Senatspräsident des Oberlandesgerichts, ist eine von ihnen. Metier von Werus ist nämlich seit knapp 40 Jahren das Strafrecht. Im März 1983 hatte er bereits mit der Leitung einer Strafabteilung am Innsbrucker Bezirksgericht seine Richterlaufbahn begonnen. Darauf leitete Werus eine Einzelrichter- und Schöffenabteilung zum Thema und agierte über zehn Jahre als Vorsitzender des Geschworenengerichts.

Ein Strafrechts-Praktiker wie aus dem Lehrbuch also. Die Berufung an das Oberlandesgericht (OLG) war bereits 2001 die konsequente Folge. 2012 wurde Strafrechtler Werus schließlich zum OLG-Senatspräsidenten ernannt und hat seither den Vorsitz des Strafsenats 6 inne. Die überragenden Kenntnisse zum Strafrecht blieben jedoch nicht nur den Verfahren vorbehalten. So agierte Werus über 20 Jahre auch als Lehrbeauftragter am Institut für Strafrecht der Universität Innsbruck und begleitete Studenten über Jahre zu Prozessen ans Landesgericht.