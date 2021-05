17-Jähriger in Pariser Vorstadt erstochen

Paris – Erneut ist ein Jugendlicher in einer Pariser Vorstadt Opfer einer tödlichen Gewalttat geworden: Ein 17-Jähriger wurde am Dienstagabend in Champigny-sur-Marne erstochen. Der mutmaßliche Täter sei gefasst worden, schrieb die Zeitung Le Parisien. Bei ihm soll es sich ebenfalls um einen Jugendlichen handeln. Die Tat habe sich gegen 19 Uhr ereignet.