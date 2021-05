Bauarbeiter entdeckten Einbrecher-Tunnel zu deutscher Bank

Herford – Einbrecher haben mit einem Tunnel in eine Volksbank in Spenge im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen eindringen wollen, ihr kriminelles Machwerk ist vor Vollendung aber aufgeflogen. Bauarbeiter seien auf den Tunnel gestoßen, nachdem sie wegen abgesackter Pflastersteine an einer Parkplatz-Einfahrt gerufen worden waren, sagte eine Polizeisprecherin. Die ersten unebenen Steine neben der Bank waren schon am Freitag aufgefallen, in den Tagen danach kamen weitere hinzu.