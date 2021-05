Gut zu wissen: Team-Küken, Oldies und EM-Geburtstagskinder im ÖFB-Kader

⚽ Deutschland: Die deutsche Bundesliga stellt mit derzeit 22 Akteuren das weitaus größte Aufgebot im ÖFB-Kader. Gefolgt wird die Liga im Nachbarland von Österreich (3) und der Schweiz mit den beiden Legionären Lindner (FC Basel) und Louis Schaub (FC Luzern). Dazu sind ÖFB-Kaderspieler nur noch in drei weiteren Ländern tätig - Torhüter Daniel Bachmann, der mit Watford in die Premier League aufgestiegen ist, in England sowie Marko Arnautovic (Shanghai Port) in China und Adrian Grbic (FC Lorient) in Frankreich.