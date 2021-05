Öffnungen in Tirol: Freude über Schnitzel, Kaffee und Hantel

In Imst schnappt der Wirt der „Brucknerei“ Luft auf der Terrasse, auf der es für Kundschaft an diesem nasskalten Maitag eindeutig zu unfreundlich ist. Drinnen sitzen noch ein paar verbliebene Mittagsgäste. „So, wie ich es erwartet habe“, kommentiert Marcel Bruckner zufrieden den ersten Öffnungstag. Von den 30 Innen-Sitzplätzen konnte er nur 14 besetzen. „Und viele der Stammgäste haben schon vorher angekündigt, dass sie vorerst weiterhin das Take-away nutzen werden“, sagt er. Denn in so manchen Firmen gelten weiterhin hausinterne Vorschriften für die Mittagspausen.