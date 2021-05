Verfolgungsjagd durch Fügen: 24-Jähriger floh vor Polizeikontrolle

Fügen – Am Mittwoch kurz vor 23 Uhr fiel einer Polizeistreife in Fügen ein Autolenker wegen seiner Fahrweise auf. Die Beamten folgten dem Wagen, schalteten das Blaulicht ein und forderten so den Mann zum Anhalten auf. In dem Moment, als die Polizisten aus ihrem Streifenwagen stiegen, gab der Autofahrer Vollgas und raste davon.