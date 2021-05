Tiroler WK-Präsident Walser legt Kurz bei Anklage Rücktritt nahe

Innsbruck – Nach Landesrätin Beate Palfrader geht nun ein weiterer prominenter Tiroler ÖVPler auf Distanz zur Bundespartei. Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser meinte im TT-Studio in Bezug auf Bundeskanzler Sebastian Kurz: Jeder Politiker müsse selbst entscheiden, was zu tun sei, falls es zu einer Anklage gegen ihn komme. Es seien Konsequenzen zu ziehen. „Ich persönlich würde zurücktreten.“ Er, Walser, wolle nicht beurteilen, wer daran schuld sei, aber „das Gesamtbild der Bundesregierung ist nicht gut“. Das sei auch das, was er bei den Leuten auf der Straße höre.