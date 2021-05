Walser nach Auftritt im TT-Studio: „Stehe voll hinter Bundeskanzler Kurz"

Innsbruck – Nach Landesrätin Beate Palfrader ging ein weiterer prominenter Tiroler ÖVPler auf Distanz zur Bundespartei. Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser meinte im TT-Studio in Bezug auf Bundeskanzler Sebastian Kurz: Jeder Politiker müsse selbst entscheiden, was zu tun sei, falls es zu einer Anklage gegen ihn komme. Es seien Konsequenzen zu ziehen. „Ich persönlich würde zurücktreten.“ Er, Walser, wolle nicht beurteilen, wer daran schuld sei, aber „das Gesamtbild der Bundesregierung ist nicht gut“. Das sei auch das, was er bei den Leuten auf der Straße höre.

Auf Facebook und in einem Statement des Tiroler Wirtschaftsbundes ruderte Walser am Donnerstag etwas zurück und betonte: "Ich stehe voll hinter unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz - und verwehre mich gegen Vorverurteilungen! Denn: Es braucht jetzt politische Stabilität, um Österreich aus der Covid-Krise wieder auf die Erfolgsspur zu bringen." Die Opposition habe sich entschlossen, diesen Weg zu verlassen und mit parteipolitisch motivierten Strafanzeigen ein Chaos zu verursachen.

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer holte die Diskussion indes zurück auf die landespolitische Ebene. "Es bröckelt auch in Günther Platters (ÖVP) Landespartei", meinte Dornauer am Donnerstag in einer Aussendung. Platter habe sich gemeinsam mit den anderen Landeshauptleuten vergangene Woche geflissentlich vor den Kurz-Karren spannen lassen. Dazwischen betone er gerne, dass die Tiroler ÖVP "schwarz" sei. "Das ist mehr als unglaubwürdig. Günther Platter muss sich nun entscheiden: Steht er auf der Seite des Bundeskanzlers oder auf der Seite seiner Parteifreunde in Tirol", erklärte der SPÖ-Chef. (aheu, TT.com)