Wald- und Buschbrand nahe Athen: Mehrere Dörfer evakuiert

Rauchschwaden erreichten in der Nacht das rund 60 Kilometer entfernte Athen. Fünf Ortschaften wurden vorsorglich evakuiert. Es ist der erste große Brand in Griechenland in diesem Jahr. In den vergangenen Tagen herrschte im Süden des Landes Trockenheit, vielerorts stiegen die Temperaturen auf rund 30 Grad. (APA/dpa)