Linz – Die Hälfte der Österreicher nutzt keine Kundenprogramme, 44 Prozent besitzen zumindest eine Karte. Der Mehrheit der Inhaber (54 Prozent) ist damit allerdings kein nennenswerter Vorteil in Erinnerung. Der Anteil der Frauen unter den Karteninhabern ist mit 57 Prozent fast doppelt so hoch wie jener der Männer (31 Prozent), zeigte eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Spectra-Instituts in Linz.