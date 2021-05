Auto fuhr in Mayrhofen auf Klein-Lkw auf: 43-jähriger Lenker verletzt

Mayrhofen – Ein 43-jähriger Lenker eines Klein-Lkw wurde Donnerstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Mayrhofen verletzt. Der Österreicher war gegen 6.40 Uhr auf der Tuxer Landesstraße von Finkenberg Richtung Mayrhofen unterwegs. An der Kreuzung in Richtung Hochstegen hielt der Mann das Fahrzeug verkehrsbedingt an.