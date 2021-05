Radlerin (31) in Innsbruck von Lkw überrollt und schwer verletzt

Innsbruck – Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagvormittag gegen 8.45 Uhr in Innsbruck. Wie die Polizei berichtet, wurde eine 31-jährige Radfahrerin von einem Lkw erfasst und überrollt. Sie musste mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht werden.