Hard besiegte Tirol im ersten Liga-Halbfinale nach zweiter Verlängerung

Hard – Innsbruck, Hard – 50 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit schnappten sich die heimischen Handballer die 26:25-Führung – die nächste Sensation lag im ersten Halbfinale der spusu-Liga in der Luft, ehe sich Hard noch in die Verlängerung retten konnte. Dort ging Aliaksei Kishou und Co. dann in der vierten Halbzeit der Verlängerung die Luft aus. Jetzt muss am Pfingstmontag in der Osthalle der Ausgleich in der „Best of three“-Serie gelingen, sonst heißt es: „Ab in den Urlaub.“