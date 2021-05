FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz: „Von FPÖ kein Freifahrtschein für eine Wahl“

FP-Generalsekretär Schnedlitz sagt, zu potenzieller künftiger Koalition gefragt, seine Partei wolle an die VP „nicht einmal anstreifen“.

Beschäftigt ist die FPÖ erneut mit sich selbst. Klubchef Herbert Kickl sagt, als Parteioberer und Spitzenkandidat bereitzustehen. Will Schnedlitz als solchen Norbert Hofer oder Kickl? „Bevor das entschieden wird, ist eine Lage- und Strategiebeurteilung nötig. Niemand weiß, wann welche Bombe bei der ÖVP explodiert. Sollte die ÖVP die Regierung sprengen, gibt es von uns keinen automatischen Freifahrtschein für eine Wahl.“

Hofer sagt: „Es gibt keine Unterstützung der FPÖ für eine Koalition von Grünen-Neos-SPÖ“, Kickl hat die inhaltliche Kooperation als Alternative für eine vorzeitige Wahl vorgeschlagen. „Eine klassische Koalition hat auch Kickl ausgeschlossen. Es gibt aber Denkansätze, um keinen Freibrief für eine von der ÖVP ausgelöste Wahl zuzulassen. Wir schließen nur eine Variante aus – den ,fliegenden Wechsel‘ zur ÖVP.“ Böte sich die FPÖ im Falle einer Wahl als Partner an? „An jemanden, der so viel Dreck am Stecken hat wie die türkise ÖVP, wollen wir nicht einmal anstreifen. Mit den derzeitigen ÖVP-Oberen ist Zusammenarbeit nahezu auszuschließen.“