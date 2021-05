Neue Attraktion am Kufsteiner Stadtberg: Weg führt in Natur bei Kaiserlift

Kufstein – Familien dürfen sich über eine neue Attraktion am Kufsteiner Stadtberg freuen. Von der Mittelstation des Kaiserlifts bis zur Marienkapelle am Duxer Köpfl laden entlang des neuen „Naturerlebniswegs“ 14 Stationen zum Entspannen, Bewegen und Lernen.

Die Wanderung dauert 1,5 Stunden. 40.000 Euro investierten TVB Kufsteinerland und Stadtgemeinde in das Projekt, weitere 40.000 Euro gab’s vom Land. Der Weg sei die „perfekte Ergänzung zum Angebot des gemeinsamen Naturerlebnisses am Berg im Kufsteinerland“, freut sich TVB-Obmann Georg Hörhager. „Wir wollen Kinder früh für unsere Natur begeistern – sie sind die Gäste von morgen“, wirbt Stadtwerke-GF Markus Atzl für den Kaiserlift, den Kinder und Jugendliche in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlos nutzen können.