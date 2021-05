Motorradlenkerin musste in Innsbruck wegen Bus abbremsen und stürzte

Innsbruck – Am Freitagmorgen ist eine 41-jährige Frau in Innsbruck verletzt worden. Die Österreicherin fuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Südbahnstraße in Richtung Süden. Gleichzeitig fuhr ein grau/grüner Bus, der auf der Heiliggeiststraße in Richtung Osten unterwegs war, wegen eines Rückstaus am Busterminal im Kreuzungsbereich an. Die 41-Jährige fuhr bei Grün in die Kreuzung ein. Plötzlich fuhr der Bus in Richtung Busterminal los. Die Motorradfahrerin musste deshalb laut Polizei abbremsen, stürzte und verletzte sich an der linken Körperhälfte.