Betriebsstart des BBT wohl erst 2032, Kritik von Platter und Kompatscher

Der Brennerbasistunnel soll nach heutigem Stand 2032 in Betrieb gehen.

Innsbruck, Bozen – Der Brennerbasistunnel wird voraussichtlich erst 2032 in Betrieb gehen. Dies bestätigte die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE am Freitag. Zuvor hatte das Südtiroler Nachrichtenportal salto.bz unter Berufung auf Protokolle des BBT-Aufsichtsrates von einer Verzögerung bis 2032 oder sogar 2034 berichtet. Tirols LH Platter (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) zeigten indes kein Verständnis dafür.

Der BBT-Aufsichtsrat soll am 15. April das „Bauprogramm 2021“ genehmigt haben. In dem Beschluss, der von salto.bz veröffentlicht wurde, ist zu lesen: „(...) das den Abschluss der Arbeiten des Brennerbasistunnels im März 2031, sowie die Inbetriebnahme im März 2032 bzw. im März 2034 unter der Berücksichtigung der in der Risikoanalyse 2021 ermittelten Risiken vorsieht.“