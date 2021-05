Rassismus gegen Fußballprofi auf Twitter: Acht Festnahmen in England

Zahlreiche Spieler englischer Klubs hatten zuletzt rassistische Angriffe in den sozialen Medien erlebt, darunter Marcus Rashford (im Bild) und Sadio Mané.

London – In England sind acht Männer festgenommen worden, die unter Verdacht stehen, einen Fußballprofi auf Twitter rassistisch beleidigt zu haben. Wie die Premier League am Freitag mitteilte, seien zudem vier weitere Personen verhört worden. Auslöser des Ganzen war, dass während des Spiels zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur am 11. April „ein namentlich nicht genannter Spieler mit einer Reihe offensiver und rassistischer Äußerungen auf Twitter ins Visier genommen wurde“.