„Antologica“ im Innsbrucker Fotoforum: Die Antike lauert überall

„Antologica“: Arbeiten des italienischen Fotografen Pierluigi Fresia sind bis 18. Juni im Innsbrucker Fotoforum zu sehen. © Pierluigi Fresia

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Die pure Fotografie ist Pierluigi Fresia nicht genug. Auf allen seinen Motiven finden sich Worte, Sätze, Zahlen, Zeichnungen, Fußnoten – mal in zarten Bleistiftlinien, mal in fetten Lettern, dann wieder als eigener Bildrahmen. Die Ergänzung zieht sich durch das gesamte fotografische Werk des italienischen Künstlers. Einen Überblick davon bekommt man seit gestern im Innsbrucker Fotoforum.

2018 war Fresia dort Teil der Gruppenschau „Natura e caos“, für die Fotografin Annamaria Belloni sich Künstlerkolleginnen und -kollegen einlud. Gezeigt wurden damals Werke aus einer Serie von 2015, in der Fresia seine Fotografien, ruhige, stimmungsvolle Landschaften mit ausgewählten Begriffen, kurzen Wortfolgen versah, die in Kombination mit dem Bild eine Geschichte eröffneten.

Bisher noch nicht gezeigte Motive dieser Serie sind auch in der aktuellen Ausstellung zu sehen. In einen scheinbar luftleeren Himmel etwa verirrt sich das Wort Mythology – und mimt dabei quasi den Auftakt zu einem Kinofilm. Besonders in dieser Serie liegt die Referenz zum Film, zur lupenreinen Inszenierung nahe.

Gut, dass die neue Ausstellung auch neuere Werke von Fresia zeigt, erst in der Retrospektive lernt man den Künstler kennen, der eigentlich aus der Malerei, der Installation kommt. Besonders die Serie „Entanglement“ (2017) ist reizvoll. Hier kombiniert er nicht über die oftmals belastete Sprache, sondern über die feine Zeichnung. Er kritzelt Sterne über die Landschaft oder behilft sich mit einem Wald aus Pfeilen, um die Bewegung zu suggerieren, die durch Bäume rauscht. An anderer Stelle schleicht sich in ein dorisches Säulenkapitel ein – die Antike lauert bei Fresia an etlichen Orten. Sie hat sich unterbewusst in die Arbeit des Italieners eingeschrieben, dringt bis in die Gegenwart durch.

Will man kunsttheoretisch allzu tief abtauchen, könnte man in Fresias Arbeit sinnbildhaft gar so etwas wie einen zeitgenössischen Paragone, den Wettstreit der Künste, abgebildet sehen. Nur dass es bei ihm – wie schön! – nicht um das Gegeneinander, sondern um das Miteinander geht.