Gemeinschaftskraftwerk Inn: Bauer sehen Licht am Ende des Tunnels

Ovella, Pfunds, Prutz – Zu Baubeginn war die Inbetriebnahme für 2018 geplant – nun wird es vermutlich Oktober 2022, bis das Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI) ans Netz geht und kommerziell Strom produziert. Nach zahlreichen Pannen und einer Kostenexplosion sehen die Kraftwerksbauer langsam Licht am Ende des Tunnels. Das Großkraftwerk an der Schweizerisch-Tiroler Grenze biegt in die finale Bauphase ein.