Frische Kulturimpulse für das Telfer Ortszentrum eröffnet

Telfs – Die Pforten zur neuen Bücherei & Spielothek Telfs haben sich bereits am 3. Mai aufgetan, gestern wurden die Räume am Eduard-Wallnöfer-Platz nun im Beisein von LR Hannes Tratter (ÖVP) feierlich – und Corona-konform – eröffnet. Mit ca. 450 m² finden Literaturhungrige hier rund dreimal so viel Platz vor wie am alten Standort im Noaflhaus. Etwa 32.000 Medien (16.000 analog, 16.000 digital) stehen zur Auswahl.