Zweitwohnsitzkontrollen: Gemeinde Walchsee klingelt an Türen

Damit soll erreicht werden, dass Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Walchsee angeben, auch wirklich ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde haben, sprich, „die Kinder dort zur Schule gehen und am sozialen Leben, etwa in Vereinen, teilnehmen“, erklärt Wittlinger. Solche Maßnahmen würden allerdings weniger dazu führen, dass Wohnungen auf dem Markt frei werden, ist der Bürgermeister überzeugt. Vielmehr verspricht er sich, dass künftige Wohnprojektbetreiber Käufer suchen, die sich auch tatsächlich in Walchsee niederlassen wollen. Die Kontrollen sollen Kunden, die es auf Zweitwohnsitze abgesehen haben, abschrecken.