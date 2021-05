Türkische Agentur feuerte Journalisten nach Fragen zu Korruption

Istanbul – Nach unangenehmen Fragen zu Korruptionsvorwürfen gegen einen Minister hat die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu einen Journalisten gefeuert. Bei einer Pressekonferenz am Freitag hatte der Reporter Musab Turan zwei Minister um eine Stellungnahme zu Korruptionsvorwürfen gegen Innenminister Süleyman Soylu gebeten.

Ein im Ausland lebender türkischer Unterweltboss hatte zuvor in Videos gesagt, Soylu habe ihn vor seiner drohenden Festnahme gewarnt und ihm damit zur Flucht ins Ausland verholfen. Bei der Pressekonferenz am Freitag fragte der Reporter Turan zwei Minister, wie die Regierung auf den Skandal zu reagieren gedenke und sagte, Soylus Name werde durch das Video inzwischen "mit schweren moralischen Fehlern" verbunden. Ein Video der Pressekonferenz verbreitete sich kurz darauf im Internet.