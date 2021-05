Vergewaltigungsvorwürfe: Prozess gegen Schauspieler Danny Masterson

Los Angeles – Der US-Schauspieler Danny Masterson (45, "Die wilden Siebziger") wird nach Vergewaltigungsvorwürfen von drei Frauen vor Gericht gestellt. Eine Richterin in Los Angeles befand am Freitag, dass die Beweise ausreichen, um einen Prozess gegen Masterson durchzuführen. Vier Tage lang hatten die Frauen in Vorermittlungen angebliche Übergriffe des Schauspielers beschrieben. Am 7. Juni soll Masterson dem Haftrichter vorgeführt werden, wie das Filmblatt Variety berichtete.