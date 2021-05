Klein-Lkw fing auf Seefelder Straße bei Reith Feuer und brannte aus

Reith bei Seefeld – In Reith bei Seefeld ist am Freitagabend ein Klein-Lkw in Flammen aufgegangen. Ein Pole war um kurz vor 21 Uhr auf der Seefelder Straße in Richtung Deutschland unterwegs gewesen. Auf der Höhe von Seefeld stellte der Lenker Brandgeruch fest und stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgroßmarktes ab.