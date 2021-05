Traktor in Aschau in Brand geraten und rund 50 Meter abgestürzt

Die Feuerwehr Kirchberg/Aschau rückte unter schwerem Atemschutz an, um den Brand zu bekämpfen. Anschließend wurde das Wrack geborgen.

Aschau – Ein Landwirt hat sich am Samstagvormittag mit einem Sprung aus seinem Traktor gerettet, der plötzlich Feuer gefangen hatte. Das führerlose Gefährt stürzte in Folge rund 50 Meter über einen Abhang.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr, nachdem der Landwirt Tiere auf die Alm gebracht hatte. Bei der Abfahrt vom so genannten "Oberen Grund" in Aschau bei Kirchberg geriet der Traktor aus unbekannter Ursache in Brand. Der Lenker reagierte umgehend und sprang aus dem Führerhaus. Er blieb unverletzt.