Tote und hunderte zerstörte Häuser nach Vulkanausbruch im Kongo

Tausende Menschen flohen vor den Lava-Massen. © Justin KATUMWA/AFP

Goma – In Folge des Vulkanausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben der Regierung mindestens 15 Menschen getötet und hunderte Häuser zerstört worden. Die Millionenstadt Goma, die nur rund zehn Kilometer von dem Vulkan Nyiragongo entfernt liegt, blieb aber weitgehend verschont.

Am Sonntag gaben die Behörden dann Entwarnung: Goma sei verschont worden, der Lavastrom sei am Stadtrand zum Stillstand gekommen. Touristen, die sich beim Ausbruch am Krater befunden hatten, seien in Sicherheit, auch die Berggorillas im umliegenden Nationalpark "sind nicht bedroht".

Der Lavastrom kam nach Angaben von AFP-Reportern am nordöstlichen Stadtrand von Goma in der Nacht auf Sonntag zum Stillstand. "Die Stadt ist verschont geblieben", sagte der Militärgouverneur der Provinz Nord-Kivu, Constant Ndima.

Die Lava hatte am Samstagabend bereits den Flughafen von Goma erreicht, Flüge wurden gestrichen. Die Regierung ordnete nach dem überraschenden Vulkanausbruch die Evakuierung der Stadt an. Angst und Panik ergriffen die Bevölkerung. Mehr als 7000 Menschen flohen Ndima zufolge nach Ruanda, andere in Richtung der Provinz Masisi. Viele von ihnen hätten sich am Sonntag aber bereits wieder auf den Rückweg gemacht.

Nach Angaben der Regierung starben neun Menschen bei Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit der Panik nach dem Ausbruch. Vier Personen hätten ihr Leben verloren, als sie versucht hätten, aus dem örtlichen Gefängnis zu fliehen. Zwei Menschen seien verbrannt worden.

Am Stadtrand stieg Rauch von dem noch heißen, schwarzen Lavafeld auf, das Häuser einfach verschluckt hatte. Hier und da ragten Blechhaufen heraus. "Heute Morgen sahen wir, dass über dem ganzen Viertel Rauch hing, das Feuer kam aus dem Nyiragongo-Gebiet hierher", sagte die Anwohnerin Irene Bauma.

Zum Zeitpunkt der Eruption befanden sich auch Touristen am Krater des Vulkans. Sie seien "sicher und gesund", teilte das kongolesische Institut für Naturschutz (ICCN) mit. Die Behörde verwaltet den Virunga-Nationalpark, in dem der Nyiragongo liegt. Die seltenen Berggorillas im Virunga-Nationalpark "sind nicht bedroht", betonte das ICCN.

Der Virunga-Park ist das älteste Naturschutzgebiet Afrikas und wurde 1925 eröffnet. Er ist ein Zufluchtsort für die sehr seltenen Berggorillas, die auch in den Nachbarländern Ruanda und Uganda vorkommen. An der Grenze zu Ruanda und Uganda gelegen, umfasst der Park mehr als 7000 Quadratkilometer in der Provinz Nord-Kivu, deren Hauptstadt Goma ist. Von der Metropole und dem Kivu-See aus sind die normalerweise malerischen Hänge des Nyiragongos zu sehen.

© Guerchom Ndebo/AFP

Der Ausbruch erinnerte an den letzten großen Ausbruch des Nyiragongo im Jahr 2002. Damals waren mehr als hundert Menschen getötet und fast der gesamte östliche Teil von Goma mit Lava bedeckt worden, darunter auch die Hälfte der Landebahn des Flughafens von Goma.

Die bisher folgenschwerste Eruption des Nyiragongo ereignete sich 1977, damals starben mehr als 600 Menschen. In der Region an der Grenze zu Ruanda und Uganda gibt es insgesamt sechs über 3.000 Meter hohe Vulkane.