Staus auf der Autobahn und vor den Teststraßen zu Pfingsten in Tirol

Bei der Teststation vor dem Sillpark in Innsbruck war gestern Geduld gefragt. Die Warteschlange wuchs stetig weiter an.

Innsbruck – „In Tirol gab es am Samstag vor allem zwei wesentliche Staupunkte auf den Straßen: Das war in Kufstein-Kiefersfelden und auch auf der Brennerautobahn“, heißt es seitens des ÖAMTC. Von Bayern nach Tirol mussten Autofahrer durchaus Geduld beim Grenzübergang beweisen. Dort fielen Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden an. „Das war sicherlich den Grenzkontrollen geschuldet“, heißt es vom ÖAMTC. Zäh ging es dann auf der Brennerautobahn weiter. Grund dafür war jedoch eine Baustelle, wodurch es zwischen Matrei und dem Brenner eine bis eineinhalb Stunden länger dauerte.