Venet-Rochade: Millinger geht, Siegele kommt

Der Beschluss des Aufsichtsrates, Siegele mit 1. August ins Boot zu holen, sei einstimmig gefallen. Womit auch die Ablöse des bisherigen Vorstandes Werner Millinger beschlossene Sache ist. Auf den vorzeitigen Ausstieg Millingers aus dem Dienstvertrag habe man sich laut Hittler „im guten Einvernehmen“ geeinigt. Er bedanke sich beim scheidenden Vorstand für dessen Einsatz in den vergangenen Jahren. Millinger habe „Verantwortung für eine von Beginn an anspruchsvolle Aufgabe getragen“. Zudem habe er das Unternehmen „in einer äußerst angespannten Situation unter Pandemie-Rahmenbedingungen“ geführt.

Die Erwartungen an den neuen Chef der größte Freizeiteinrichtung im Talkessel Landeck-Zams sind hoch. Siegele steht vor der Aufgabe, den Seilbahnbetrieb zukunftsfit zu machen. In der Mitteilung zur Aufsichtsratssitzung am Freitag heißt es dazu pragmatisch: „Die Personalentscheidung wurde aufgrund der seilbahnerischen Erfahrung und kaufmännischen Kompetenz von Walter Siegele getroffen.“ In vielen Gesprächen habe man jedoch gefühlt, „dass sein Herz für den Venet schlägt“, hob der Aufsichtsratsvorsitzende hervor. „Schon jetzt schnuppert er im Betrieb, um sich einen Überblick zu verschaffen.“ Zudem werde er die Erfahrungen aus dem erfolgreichen Seilbahn-Unternehmen in Sölden einbringen.