Bilder aus Tirol als Mutmacher für Kinder in Flüchtlingslagern

Innsbruck – Wochenlang haben Hunderte Kinder in Österreich gezeichnet, Spenden gesammelt und Briefe an 2200 Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern geschrieben. Darunter waren auch Schüler von 36 Tiroler Volks- und Sonderschulen. „Eine erste Ladung mit Zeichnungen und Geschenkspaketen ist in den Lagern am Festland und auf Lesbos angekommen, berichtet Judith Jetzinger, Fachinspektorin Religon. Demnächst soll ein Video von der Übergabe in den Schulen eintreffen.